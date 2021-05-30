Плющев: зря муссируется тема вратарей сборной России. Это лишь нервирует Самонова

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о вратарской конкуренции в составе сборной России.



«Самонов нормально отыграл предыдущие игры, но только тренерский штаб может видеть, в каком состоянии находятся вратари. Совершенно зря муссируется тема, кто из пары Бобровский — Самонов должен занять место в воротах сборной — это только нервирует Александра. Он доказал свою состоятельность, это даже не обсуждается. Сезон непростой: переезды, перелёты — тренерам решать, кто и в какой форме находится.



Сборной России нужно подтянуть организацию игры в обороне, а ещё надо что-то решать с завершающей стадией. Моменты создают, но их ещё надо уметь реализовывать», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Новость по теме Турнирная таблица ЧМ по хоккею: Словакия обошла Россию в таблице группы A