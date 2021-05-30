Бэйлен и ещё три легионера не попали в состав сборной Беларуси на матч со Швейцарией

Сегодня, 30 мая, в Риге (Латвия) проходит 10-й игровой день чемпионата мира по хоккею. На арене «Олимпийский спортивный центр» сборная Беларуси сыграет с командой Швейцарии. Начало матча в 16:15 мск.
Состав сборной Беларуси:
Шостак (Колосов);
Лисовец – Хенкель, Протас – Шарангович – Стефанович;
Знахаренко – Антонов, Лопачук – Комаров – Дрозд;
Фальковский – Ерёменко, Кодола – Демков – Плэтт;
Соловьёв – Шинкевич, Костицын – Белевич – Климович.
Состав сборной Швейцарии:
Дженони (Берра);
Гайссер — Диас, Хофман — Корви — Праплан;
Зигенталер — Лёввель, Курашёв — Хишир — Амбюль;
Мозер — Унтензандер, Андригетто — Вермин — Майер;
Алатало, Шерве — Берчи — Херцог; Род.
Напомним, чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная Беларуси играет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, России и Великобритании. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
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