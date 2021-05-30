Новиков: Самонова и Бочарова жалко, но как можно отказать Бобровскому? Да никак!

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о вызове в сборную России голкипера Сергея Бобровского.



«С моральной стороны для тренеров сборной ситуация с Самоновым и Бобровский одна, но с прагматической и профессиональной — другая. Совершенно очевидно, что Самонов и другие ребята были готовы играть первыми номерами, потому что ни бывших, ни вторых вратарей не бывает. Но как можно отказать Бобровскому? Да никак! Бобровскому нынешний чемпионат мира очень нужен для реабилитации и получения дополнительной энергии, уверенности. В этой ситуации есть закулисные интересы, но они всем давно понятны.



Сделали предложение, от которого нельзя отказаться — это случай с Бобровским. Сергей — один из лучших вратарей в мире. Как можно отказать человеку, который хочет играть за Россию… Ответ же очевиден. При этом нам жалко Самонова и Бочарова — я то уж точно знаю, что такое вратарская доля.



При Бобровском команда в обороне обязательно должна сыграть ещё строже. Как только они развесят клюшки в разные стороны и подумают: «А, у нас же Боб в воротах» — это закончится проблемами. Надёжность в обороне должна быть максимальная.



Что касается Тарасенко, далеко не факт, что он начнёт в одной тройке, закончит в другой, а следующий матч сыграет в этих же сочетаниях. Тарасенко — игрок высокого класса. Надо смотреть по играм, как он будет двигаться. Но то, что атаку надо усиливать — это точно», – сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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