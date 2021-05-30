Новиков рассказал, в чём нужно прибавить сборной России по хоккею

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о том, в чём нужно прибавить сборной России по хоккею на ЧМ-2021.
«Сборной России нужно надёжнее играть в обороне. Мы позволяем сопернику легко входить в зону: защитники занимают не совсем правильную позицию, да и нападающие неправильно действуют в обороне. Бывает даже, что сопровождаем, тем самым позволяем улучшить ситуацию. Нападающие должны активнее играть в защите — это касается обороны не только в нашей зоне, но и, в первую очередь, «дальней обороны»: не просто обозначать присутствие, а вцепиться в соперника.
Российским хоккеистам надо быстрее переходить в атаку, играть острее с флангов: у Бурдасова такие трюки часто получаются», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 30 мая 2021
-
17:46
-
17:31
-
17:18
-
16:54
-
16:47
-
16:45
-
16:37
-
16:22
-
16:02
-
15:07
-
15:02
-
14:45
-
13:56
-
13:43
-
13:37
-
12:56
-
12:31
-
11:42
-
11:37
-
11:30
-
11:02
-
10:48
-
10:38
-
10:25
-
09:30
-
09:27
-
09:21
-
09:11
-
08:34
-
08:00
-
07:35
-
07:06
-
07:05
-
07:00
-
06:30