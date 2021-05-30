Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Новиков рассказал, в чём нужно прибавить сборной России по хоккею

Новиков рассказал, в чём нужно прибавить сборной России по хоккею
Салават Муртазин
Комментарии

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о том, в чём нужно прибавить сборной России по хоккею на ЧМ-2021.

Календарь ЧМ-2021

«Сборной России нужно надёжнее играть в обороне. Мы позволяем сопернику легко входить в зону: защитники занимают не совсем правильную позицию, да и нападающие неправильно действуют в обороне. Бывает даже, что сопровождаем, тем самым позволяем улучшить ситуацию. Нападающие должны активнее играть в защите — это касается обороны не только в нашей зоне, но и, в первую очередь, «дальней обороны»: не просто обозначать присутствие, а вцепиться в соперника.

Российским хоккеистам надо быстрее переходить в атаку, играть острее с флангов: у Бурдасова такие трюки часто получаются», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Россия на ЧМ играет незрелищно, зато очень правильно. Такой хоккей приведёт её к золоту? Россия на ЧМ играет незрелищно, зато очень правильно. Такой хоккей приведёт её к золоту?
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021