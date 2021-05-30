Самый результативный защитник «Коламбуса» в этом сезоне не хочет заключать новый контракт
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Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс уведомил руководство клуба, что не хочет подписывать новый контракт, сообщает The Athletic.
Отмечается, что «Блю Джекетс» хотели предложить 26-летнему игроку долгосрочное соглашение.
Но сам Джонс хочет выйти на рынок свободных агентов в следующем году, когда завершится срок действия его текущего контракта с кэпхитом $ 5,4 млн.
По данным CapFriendly, в его контракте есть пункт об ограничении на обмен — игрок не может быть обменян в 10 команд по своему выбору.
Защитник стал игроком «мундиров» в сезоне-2015/2016 в результате обмена из «Нэшвилл Предаторз» на форварда Райана Джохансена.
В сезоне-2020/2021 он набрал 28 (5+23) очков в 56 матчах при общей полезности «-18».
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