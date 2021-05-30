Самый результативный защитник «Коламбуса» в этом сезоне не хочет заключать новый контракт

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс уведомил руководство клуба, что не хочет подписывать новый контракт, сообщает The Athletic.

Отмечается, что «Блю Джекетс» хотели предложить 26-летнему игроку долгосрочное соглашение.



Но сам Джонс хочет выйти на рынок свободных агентов в следующем году, когда завершится срок действия его текущего контракта с кэпхитом $ 5,4 млн.



По данным CapFriendly, в его контракте есть пункт об ограничении на обмен — игрок не может быть обменян в 10 команд по своему выбору.



Защитник стал игроком «мундиров» в сезоне-2015/2016 в результате обмена из «Нэшвилл Предаторз» на форварда Райана Джохансена.



В сезоне-2020/2021 он набрал 28 (5+23) очков в 56 матчах при общей полезности «-18».