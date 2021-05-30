Как стало известно «Чемпионату», 33-летний бывший вратарь ЦСКА Ларс Юханссон подписал однолетнее соглашение со СКА.

Официально о сделке должны объявить после чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.

Кроме того, армейцы активно ищут обмен для другого шведского вратаря — 30-летнего Магнуса Хелльберга. Отметим, что голкипером интересуется московское «Динамо».

В завершившемся сезоне Юханссон принял участие в 24 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал 19 побед. В среднем за матч швед отражал 93,2% бросков при коэффициенте надёжности 1.59. В 14 матчах в плей-офф Юханссон одержал девять побед при 95,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1.20. Он выступал за ЦСКА с сезона-2017/2018.

В прошедшем сезоне Хелльберг отыграл 21 матч в регулярном чемпионате, одержав 14 побед при 93% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1.89. В плей-офф швед принял участие в 10 матчах, в которых одержал семь побед при 94,3% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1.32.