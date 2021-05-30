Нападающий Илья Зубов заключит однолетний контракт с «Амуром»
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Как стало известно «Чемпионату», 34-летний нападающий Илья Зубов подпишет однолетний контракт с «Амуром».
В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.
Минувший сезон российский нападающий провёл в московском «Спартаке». Зубов принял участие в 26 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил три шайбы и отдал семь результативных передач при показателе полезности "-12" и шести минутах штрафного времени. В плей-офф нападающий сыграл в трёх матчах, не отметившись результативными действиями и заработав коэффициент полезности "-3".
За «Спартак» Зубов выступал с сезона-2018/2019. Ранее российский форвард играл за «Салават Юлаев», «Авангард», ЦСКА и «Адмирал».
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