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Нападающий Илья Зубов заключит однолетний контракт с «Амуром»

Нападающий Илья Зубов заключит однолетний контракт с «Амуром»
Владимир Лаевский
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Как стало известно «Чемпионату», 34-летний нападающий Илья Зубов подпишет однолетний контракт с «Амуром».

В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Минувший сезон российский нападающий провёл в московском «Спартаке». Зубов принял участие в 26 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил три шайбы и отдал семь результативных передач при показателе полезности "-12" и шести минутах штрафного времени. В плей-офф нападающий сыграл в трёх матчах, не отметившись результативными действиями и заработав коэффициент полезности "-3".

За «Спартак» Зубов выступал с сезона-2018/2019. Ранее российский форвард играл за «Салават Юлаев», «Авангард», ЦСКА и «Адмирал».

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