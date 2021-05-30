Вратаря сборной Беларуси Шостака заменили после третьей пропущенной шайбы

В эти минуты на чемпионате мира — 2021 в столице Латвии, Риге, встречаются сборные Беларуси и Швейцарии. К середине второго периода Швейцария выигрывает со счётом 3:0.

На 22-й минуте матча швейцарцы совершили перехват в чужой зоне. Свен Андригетто выкатился с левого края и нанёс роскошный бросок в дальнюю девятку. После этого голкипер белорусской сборной Константин Шостак уступил место в воротах Алексею Колосову.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии будут сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.