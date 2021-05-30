Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратаря сборной Беларуси Шостака заменили после третьей пропущенной шайбы

Вратаря сборной Беларуси Шостака заменили после третьей пропущенной шайбы
Владимир Лаевский
Комментарии

В эти минуты на чемпионате мира — 2021 в столице Латвии, Риге, встречаются сборные Беларуси и Швейцарии. К середине второго периода Швейцария выигрывает со счётом 3:0.

На 22-й минуте матча швейцарцы совершили перехват в чужой зоне. Свен Андригетто выкатился с левого края и нанёс роскошный бросок в дальнюю девятку. После этого голкипер белорусской сборной Константин Шостак уступил место в воротах Алексею Колосову.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии будут сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

«Кому этот хлам нужен»? Что говорил Лукашенко о провалах сборной Беларуси на ЧМ «Кому этот хлам нужен»? Что говорил Лукашенко о провалах сборной Беларуси на ЧМ
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021