Вратаря сборной Беларуси Шостака заменили после третьей пропущенной шайбы

В эти минуты на чемпионате мира — 2021 в столице Латвии, Риге, встречаются сборные Беларуси и Швейцарии. К середине второго периода Швейцария выигрывает со счётом 3:0.
На 22-й минуте матча швейцарцы совершили перехват в чужой зоне. Свен Андригетто выкатился с левого края и нанёс роскошный бросок в дальнюю девятку. После этого голкипер белорусской сборной Константин Шостак уступил место в воротах Алексею Колосову.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии будут сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
- 30 мая 2021
-
17:46
-
17:31
-
17:18
-
16:54
-
16:47
-
16:45
-
16:37
-
16:22
-
16:02
-
15:07
-
15:02
-
14:45
-
13:56
-
13:43
-
13:37
-
12:56
-
12:31
-
11:42
-
11:37
-
11:30
-
11:02
-
10:48
-
10:38
-
10:25
-
09:30
-
09:27
-
09:21
-
09:11
-
08:34
-
08:00
-
07:35
-
07:06
-
07:05
-
07:00
-
06:30