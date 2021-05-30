«Магнитка» не предложит новый контракт Мозякину, он может стать тренером по большинству

Как стало известно «Чемпионату», магнитогорский «Металлург» не будет предлагать контракт игрока нападающему Сергею Мозякину. Прославленный хоккеист может войти в штаб Ильи Воробьёва в качестве тренера по большинству.
Срок действия контракта 40-летнего форварда с уральцами истёк 30 апреля.
В прошедшем сезоне Мозякин принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 10 шайб и отдал 11 результативных передач при показателе полезности "-11". Российский форвард с 10 очками в 11 матчах стал лучшим бомбардиром «Металлурга» в плей-офф. На его счету четыре шайбы и шесть результативных передач при показателе полезности "-3".
Магнитогорский клуб в минувшем сезоне уступил «Авангарду» во втором раунде плей-офф (2-4).
- 30 мая 2021
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