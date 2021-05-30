Сборная Канады одержала третью победу подряд, забив Италии семь голов

В первом матче десятого игрового дня чемпионата мира по хоккею сборная Канады разгромила команду Италии. Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 7:1 (4:0, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Жерара Галлана.

На 3-й минуте Коул Перфетти вывел канадцев вперёд. На 9-й минуте Эндрю Манджапане забросил вторую шайбу. На 12-й минуте Трой Стечер забил третий гол, а через 23 секунды Адам Хенрик с передачи Эндрю Манджапане — чётвёртый. В середине второго периода Анджело Мичели отыграл одну шайбу, на что канадцы ответили голами Манджапане и Макса Комтуа. В третьем периоде отличился Брэндон Пирри.

Напомним, в заключительном туре Канада сыграет с Финляндией, а Италия — с США. Оба матча пройдут 1 июня.