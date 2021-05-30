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Сборная Канады одержала третью победу подряд, забив Италии семь голов

Сборная Канады одержала третью победу подряд, забив Италии семь голов
Владимир Лаевский
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В первом матче десятого игрового дня чемпионата мира по хоккею сборная Канады разгромила команду Италии. Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 7:1 (4:0, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Жерара Галлана.

На 3-й минуте Коул Перфетти вывел канадцев вперёд. На 9-й минуте Эндрю Манджапане забросил вторую шайбу. На 12-й минуте Трой Стечер забил третий гол, а через 23 секунды Адам Хенрик с передачи Эндрю Манджапане — чётвёртый. В середине второго периода Анджело Мичели отыграл одну шайбу, на что канадцы ответили голами Манджапане и Макса Комтуа. В третьем периоде отличился Брэндон Пирри.

ЧМ-2021. Группа B
30 мая 2021, воскресенье. 16:15 МСК
Италия
Окончен
1 : 7
Канада
0:1 Перфетти (Браун, Фуди) – 02:33' (5x5)   0:2 Манджапане (Браун, Хенрик) – 08:04' (5x5)   0:3 Стечер (Андерсон-Долан) – 11:33' (5x5)   0:4 Хенрик (Манджапане) – 11:56' (5x5)   1:4 Мичели (Питшилер) – 30:31' (5x5)   1:5 Манджапане (Браун, Ферраро) – 34:48' (5x5)   1:6 Комтуа (Манджапане, Браун) – 37:28' (5x4)   1:7 Пирри (Браун, Хенрик) – 55:54' (5x5)

Напомним, в заключительном туре Канада сыграет с Финляндией, а Италия — с США. Оба матча пройдут 1 июня.

Турнирная таблица ЧМ-2021
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