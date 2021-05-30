Коннор Браун оформил ассистентский пента-трик в матче с Италией на ЧМ-2021

В первом матче десятого игрового дня чемпионата мира по хоккею сборная Канады разгромила команду Италии. Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 7:1 (4:0, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Жерара Галлана.

Нападающий канадской сборной Коннор Браун отметился примечательным достижением.

Форвард отдал пять результативных передач, поучаствовав в шайбах Коула Перфетти, Макса Комтуа, Брэндона Пирри, а также в двух голах Эндрю Манджапане.

Особо примечательным получился его ассист на Макса Комтуа. Браун, находясь за воротами, отдал на пятачок, откуда Комтуа нанёс точный бросок.

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