Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан сборной Беларуси Шарангович объяснил причины поражения со счётом 0:6 в матче ЧМ

Капитан сборной Беларуси Шарангович объяснил причины поражения со счётом 0:6 в матче ЧМ
Егор Литавор
Комментарии

Капитан сборной Беларуси Егор Шарангович прокомментировал поражение команды в матче чемпионата мира – 2021 со Швейцарией (0:6). Сборная Беларуси потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2021.

Календарь ЧМ-2021

«Все ребята хотели победить. Не хочется после матча сидеть с грустными лицами. Уверен, все игроки стараются выходить и биться до конца. Когда пропускаешь в первой смене гол, это сказывается на дальнейшем. Может, нам не хватает энергии.

Всё начинается с обороны. Если мы плохо играем в зоне защиты, значит мы там теряем много сил. На атаку их не хватает, и мы идём меняться. В зоне соперника где-то ищем лишние передачи. Надо было сыграть от простого, больше нацеливаться на ворота», — передаёт слова Шаранговича корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Напомним, в матче десятого игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная Швейцарии обыграла команду Беларуси. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) в пользу подопечных Патрика Фишера.

Новость по теме
Сборная Беларуси лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2021, проиграв 0:6 Швейцарии
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021