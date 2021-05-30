Капитан сборной Беларуси Шарангович объяснил причины поражения со счётом 0:6 в матче ЧМ

Капитан сборной Беларуси Егор Шарангович прокомментировал поражение команды в матче чемпионата мира – 2021 со Швейцарией (0:6). Сборная Беларуси потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2021.
«Все ребята хотели победить. Не хочется после матча сидеть с грустными лицами. Уверен, все игроки стараются выходить и биться до конца. Когда пропускаешь в первой смене гол, это сказывается на дальнейшем. Может, нам не хватает энергии.
Всё начинается с обороны. Если мы плохо играем в зоне защиты, значит мы там теряем много сил. На атаку их не хватает, и мы идём меняться. В зоне соперника где-то ищем лишние передачи. Надо было сыграть от простого, больше нацеливаться на ворота», — передаёт слова Шаранговича корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
Напомним, в матче десятого игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная Швейцарии обыграла команду Беларуси. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) в пользу подопечных Патрика Фишера.
- 30 мая 2021
-
19:37
-
19:29
-
19:27
-
19:25
-
19:06
-
19:01
-
18:57
-
18:44
-
18:39
-
18:28
-
18:27
-
17:46
-
17:31
-
17:18
-
16:54
-
16:47
-
16:45
-
16:37
-
16:22
-
16:02
-
15:07
-
15:02
-
14:45
-
13:56
-
13:43
-
13:37
-
12:56
-
12:31
-
11:42
-
11:37
-
11:30
-
11:02
-
10:48
-
10:38
-
10:25