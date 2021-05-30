Сборная России провела тренировку накануне матча со Швецией на чемпионате мира – 2021 в Риге (Латвия).
29 мая у национальной сборной России был восстановительный день. Хоккеисты работали в тренажёрном зале. Ледовую тренировку игроки могли посетить по желанию. На льду «Даугава-Арены» занимались вратарь Иван Бочаров; защитники Артём Зуб, Рушан Рафиков, Дмитрий Орлов, Григорий Дронов; нападающие Максим Шалунов, Эмиль Галимов, Михаил Григоренко, Владимир Тарасенко, Андрей Кузьменко.
Сборная России проведёт шестой матч группового этапа чемпионата мира со сборной Швеции завтра. Начало матча в 20:15 мск.
Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии будут сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
- 30 мая 2021
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