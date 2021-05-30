«Миннесота» предложила Капризову контракт на восемь лет

Команда Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» уже предложила новый контракт нападающему Кириллу Капризову, сообщает The Athletic.

Отмечается, что россиянин может заключить соглашение на восемь лет (максимально разрешённый срок).

Его зарплата может превысить $ 8 млн за сезон.



Однако агент 24-летнего россиянина, Пол Теофанос, считает, что его клиенту стоит заключить краткосрочное соглашение.



В июле 2020 года Капризов заключил контракт с «Миннесотой». Договор был подписан на два года.



В нынешнем сезоне Кирилл Капризов провел 55 матчей за «Миннесоту», забив 27 голов и отдав 24 результативных передачи.



В плей-офф форвард сыграл в семи матчах, а также забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.