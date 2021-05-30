Владимир Ткачёв может вернуться в КХЛ, если «Лос-Анджелес» отправит его в АХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» объявил о заключении контракта с нападающим Владимиром Ткачёвым на один год. В договоре также прописано условие, что игрок имеет право вернуться в Европу, если клуб решил отправить его в АХЛ, сообщает Cap Friendly.
Зарплата российского хоккеиста составит $ 832,5 тыс.
Ранее Ткачёв и СКА расторгли контракт по обоюдному согласию. Права на хоккеиста сохранятся у петербургского клуба.
В сезоне-2020/2021 25-летний нападающий принял участие в 45 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 11 шайб и отдал 27 результативных передач при показателе полезности «+12» и 26 минутах штрафного времени.
В плей-офф Ткачёв провёл 11 матчей, забросив одну шайбу и отдав семь результативных передач при коэффициенте полезности «+2».
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