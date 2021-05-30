Главный тренер сборной Швейцарии — об игроках из НХЛ: они рады играть за команду

Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер прокомментировал победу в матче чемпионата мира по хоккею с Беларусью (6:0). Он отметил игру своего голкипера Леонардо Дженони.

«Я счастлив такому исходу. Каждый знал, что нам необходимо больше владеть шайбой, поскольку соперник с Данией показал, что может играть и без неё. После первого гола мы на минут десять сбавили темп игры, то затем до конца встречи мы играли очень хорошо.



Игроки из НХЛ? Эти парни очень рады играть за Швейцарию, ведь каждый из них является большой частью нашей команды. Это спорт, у нас коллектив спортсменов, и каждый из них уникален. Неважно, кто попадёт в состав на матч, главное, чтобы он выложился на полную и принёс нам победу.



Дженони? Леонардо сыграл действительно выдающийся матч. Когда счёт был 1:0 и мы просели по игре, он совершил много важных сейвов и показал себя с наилучшей стороны. Только завтра смогу ответить на вопрос, увидим ли мы его во вторник или нет", — приводит слова Фишера «Белорусский хоккей».