Стала известна программа физической подготовки сборной России на карантине

Во время карантина на чемпионате мира в Риге, когда игроки национальной сборной должны были находиться в номерах, российская команда занималась онлайн — проводила тренировки по Zoom.

Стали известны подробности программы, по которой занимались игроки.



Хоккеистам раздали резинки, мячи и массажные ролы. После короткой разминки игроки сборной должны были проделать ряд упражнений, моделирующих бег на коньках.



Два круга интервального бега на месте с высоким подниманием бедра и прыжки «конькобежец» на месте. Далее — наклоны стоя на одной ноге, выпады на одну ногу в сторону, прогиб-уголок — переходы в планке, шаги на всю стопу к ладони (руки в планке), «складной нож» — всё это 5–8 подходов в три круга.



Упражнения с резинкой: жим одной рукой, растягивание резинки в стороны, тяга к поясу в наклоне, отжимания с поворотом — три круга по 10–15 повторений.



Три серии: прыжки «конькобежец», спринт «высокое бедро» на месте — чередование по три раза за серию, в конце серии 30 секунд «бёрпи». Отдых между сериями — полторы минуты.



На второй день у команды были занятия на растяжку с резинкой и на подвижность. Кроме того, в каждом номере у хоккеистов стоял велотренажёр, на котором проводились интервальные тренировки, моделирующие хоккейные смены.



У вратаря Сергея Бобровского, приехавшего в расположение сборной 29 мая, в номере было чуть больше оборудования: велотренажёр, фитболл, полусфера bosu, роллы, резинки и мячики. Помимо предложенных вратарских тренировок на физподготовку, Сергей работал по своей собственной программе. На лёд голкипер выйдет завтра вечером, после трёх тренировочных дней, отведённых по COVID-протоколу ИИХФ, он сможет принимать участие в матчах, начиная с четвертьфинала.