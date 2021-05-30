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Протас — о матче с Россией: Беларуси нужно сделать всё, чтобы закончить ЧМ на позитиве

Протас — о матче с Россией: Беларуси нужно сделать всё, чтобы закончить ЧМ на позитиве
Владимир Лаевский
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Нападающий сборной Беларуси Алексей Протас дал комментарий после поражения в матче группового этапа ЧМ-2021 с Швейцарией (0:6).

Календарь ЧМ-2021

«Очень обидно. В раздевалке все расстроены. Все хотят победить, бьются за команду. Мы провели пару неплохих матчей в начале турнира, но затем стали рассыпаться. Такого быть не должно. Мы должны биться в каждой встрече, не допускать глупых ошибок. Тогда всё могло бы быть гораздо лучше.

Мы должны двигаться дальше, работать. У нас осталась последняя встреча, и нам нужно сделать всё возможное, чтобы закончить турнир на позитивной ноте», — приводит слова Протаса официальный сайт федерации хоккея Беларуси.

Швейцария набрала 12 очков и занимает третье место в группе А. У Беларуси четыре очка и восьмая позиция, команда лишилась шансов на выход из группы.

В заключительном матче группового этапа сборная Беларусь 1 июня сыграет с Россией.

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