Форвард сборной Латвии силовым приёмом выбросил финского защитника на скамейку
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В эти минуты на чемпионате мира — 2021 в столице Латвии, Риге, встречаются сборные Финляндии и Латвии. К концу второго периода Финляндия выигрывает со счётом 2:1.
В одном из моментов второго периода в борьбе за шайбу нападающий латвийской сборной Рональд Кениньш применил силовой приём против защитника Кима Ноусиайнена. Игрока обороны от силы удара выбросило на скамейку сборной Финляндии.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии будут сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
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