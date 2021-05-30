Форвард сборной Латвии силовым приёмом выбросил финского защитника на скамейку

В эти минуты на чемпионате мира — 2021 в столице Латвии, Риге, встречаются сборные Финляндии и Латвии. К концу второго периода Финляндия выигрывает со счётом 2:1.

В одном из моментов второго периода в борьбе за шайбу нападающий латвийской сборной Рональд Кениньш применил силовой приём против защитника Кима Ноусиайнена. Игрока обороны от силы удара выбросило на скамейку сборной Финляндии.

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Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии будут сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.