Сборная Швеции обыграла Словакию и вышла на четвёртое место в группе А

В очередном матче десятого игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная Швеции обыграла команду Словакии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Юхана Гарпенлёва.

За 53 секунды до завершения первого периода Петер Цегларик вывел словацкую сборную вперёд. На 11-й минуте второго игрового отрезка Маркус Сёренсен с передачи Макса Фриберга сравнял счёт. На 52-й минуте Виктор Олофссон, реализовав численное большинство, с передачи Хенрика Тёммернеса вывел шведов вперёд. Ещё одну шайбу уже в пустые ворота с передачи Филипа Холландера забросил Исак Лундестрём.

Напомним, в заключительном туре Швеция сыграет с Россией 31 мая, а Словакия 1 июня — с Чехией.