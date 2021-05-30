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Сборная Швеции обыграла Словакию и вышла на четвёртое место в группе А

Сборная Швеции обыграла Словакию и вышла на четвёртое место в группе А
Владимир Лаевский
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В очередном матче десятого игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная Швеции обыграла команду Словакии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Юхана Гарпенлёва.

За 53 секунды до завершения первого периода Петер Цегларик вывел словацкую сборную вперёд. На 11-й минуте второго игрового отрезка Маркус Сёренсен с передачи Макса Фриберга сравнял счёт. На 52-й минуте Виктор Олофссон, реализовав численное большинство, с передачи Хенрика Тёммернеса вывел шведов вперёд. Ещё одну шайбу уже в пустые ворота с передачи Филипа Холландера забросил Исак Лундестрём.

ЧМ-2021. Группа A
30 мая 2021, воскресенье. 20:15 МСК
Швеция
Окончен
3 : 1
Словакия
0:1 Цегларик – 19:07' (5x5)   1:1 Сёренсен (Фриберг) – 30:15' (5x5)   2:1 Олофссон (Тёммернес) – 51:38' (5x4)   3:1 Лундестрём (Холландер) – 59:47' (en)

Напомним, в заключительном туре Швеция сыграет с Россией 31 мая, а Словакия 1 июня — с Чехией.

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