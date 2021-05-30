Решающий сейв Рейдеборна, сохранивший шансы сборной Швеции на выход в плей-офф ЧМ. Видео
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В очередном матче десятого игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная Швеции обыграла команду Словакии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Юхана Гарпенлёва.
В одном из моментов третьего периода при счёте 1:1 Давид Буц после передачи из-за ворот наносил бросок в упор. Тем не менее голкипер шведской сборной Адам Рейдеборн успел переместиться в другой угол и ловушкой отбить бросок.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Отметим, что в случае поражения шансы сборной Швеции на выход в плей-офф были бы близки к нулю.
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