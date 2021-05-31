Швейцария обгоняет Россию в группе, шведы сохранили шансы на плей-офф. Главные новости ЧМ

Швеция выжила в матче со словаками и сохраняет шансы на попадание в плей-офф, США и Финляндия попали в четвертьфинал, Швейцария вышла на первое место в группе — главные новости девятого игрового дня чемпионата мира по хоккею — 2021 в подборке «Чемпионата».
1. Сборная Швеции обыграла Словакию и вышла на четвёртое место в группе А
2. Сборные Финляндии и США стали первыми участниками плей-офф ЧМ-2021
3. Швейцария возглавила группу A на ЧМ-2021, обойдя Словакию. Россия сохранила второе место
4. Сборная Беларуси лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2021, проиграв 0:6 Швейцарии
5. Грабовский — сборной Беларуси: освободите лавку, её надо заслужить
6. Бобровский: долго не думал, сразу принял решение ехать на чемпионат мира
7. Сборная Канады одержала третью победу подряд, забив Италии семь голов
8. Стала известна программа физической подготовки сборной России на карантине
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