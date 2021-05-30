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Олофссон — о победе Швеции в матче со Словакией: фантастическая игра Рейдеборна

Олофссон — о победе Швеции в матче со Словакией: фантастическая игра Рейдеборна
Владимир Лаевский
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Нападающий сборной Швеции Виктор Олофссон прокомментировал победу в матче чемпионата мира – 2021 в Риге (Латвия) с командой Словакии (3:1).

«Это была фантастическая игра в исполнении Рейдеборна. Мой победный гол? Я старался бросать по воротам. Бросать, бросать, бросать. Может быть, теперь начнёт получаться, и мне удастся забить ещё парочку голов в будущем», — цитирует Олофссона SVT.se.

Напомним, в очередном матче десятого игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная Швеции обыграла команду Словакии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Юхана Гарпенлёва.

Напомним, в заключительном туре Швеция сыграет с Россией 31 мая.

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