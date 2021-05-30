Лидер Швеции поделился ожиданиями от решающего для своей команды матча с Россией на ЧМ

Нападающий сборной Швеции Виктор Олофссон поделился ожиданиями от предстоящей встречи чемионата мира – 2021 со сборной России. В случае победы у шведов сохранятся шансы на выход в плей-офф ЧМ.

«Вероятно, сборная России является одной из лучших команд в нашей группе, и завтра нам необходимо сыграть в лучший хоккей, чтобы добиться успеха. Это будет тяжелейший матч, в котором соперник будет очень сильно стараться. Но у нас остаётся шанс на выход из группы, так что мы будем бороться», — цитирует Олофссона SVT.se.

Напомним, в очередном матче десятого игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная Швеции обыграла команду Словакии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Юхана Гарпенлёва.



Напомним, в заключительном туре Швеция сыграет с Россией 31 мая.