Россия — Швеция: прямая трансляция Первого канала

Сегодня, 31 мая, сборная России проведёт очередной матч на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная сыграет с командой Швеции. Матч начнётся в 20:15 мск.
Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале.
Кроме того, «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная России находится на втором месте в группе А, Швеция — на четвёртом. Россияне на групповом этапе обыграли Чехию (4:3), Великобританию (7:1), Данию (3:0) и Швейцарию (3:1), потерпев одно поражение — в матче со Словакией (1:3).
Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Сборная России выступает в группе А, где также играют Чехия, Великобритания, Швеция, Швейцария, Словакия, Дания и Беларусь.
- 31 мая 2021
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