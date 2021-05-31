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Расписание матчей чемпионата мира по хоккею — 2021

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею — 2021
Владимир Лаевский
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Сегодня, 31 мая, на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Латвии, состоятся очередные матчи. На этот день запланированы четыре встречи.

Турнирная таблица ЧМ-2021

Игровой день откроется двумя матчами в 16:15 по московскому времени. В «Олимпийском спортивном центре» встретятся команды Чехии и Дании. На «Арене-Рига» сойдутся сборные США и Германии.

ЧМ-2021. Группа A
31 мая 2021, понедельник. 16:15 МСК
Чехия
Не начался
Дания
ЧМ-2021. Группа B
31 мая 2021, понедельник. 16:15 МСК
США
Не начался
Германия

В 20:15 пройдут матчи между командами России и Швеции, а также Норвегии и Казахстана. Встречи состоятся в «Олимпийском спортивном центре» и на «Арене-Рига» соответственно.

ЧМ-2021. Группа A
31 мая 2021, понедельник. 20:15 МСК
Россия
Не начался
Швеция
ЧМ-2021. Группа B
31 мая 2021, понедельник. 20:15 МСК
Норвегия
Не начался
Казахстан

Напомним, чемпионат мира закончится 6 июня. В группе A выступают сборные России, Словакии, Швейцарии, Чехии, Дании, Швеции, Великобритании и Беларуси. В группе B играют команды Финляндии, США, Казахстана, Германии, Латвии, Канады, Норвегии и Италии.

Действующим чемпионом является сборная Финляндии, обыгравшая в финале ЧМ-2019 команду Канады со счётом 3:1.

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