Василевский совершил эффектное спасение после броска Ахо в матче «Каролина» — «Тампа»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит первый матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». После 1-го периода счёт в матче не открыт – 0:0.
26-летний российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил эффектное спасение, продемонстрировав великолепную реакцию после броска финского форварда «Каролины» Себастьяна Ахо на 15-й минуте встречи.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Для Василевского это седьмой матч в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. На его счету четыре победы при 92,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,64. Также российскому голкиперу удалось отыграть одну встречу на ноль.
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