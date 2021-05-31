Василевский совершил эффектное спасение после броска Ахо в матче «Каролина» — «Тампа»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит первый матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». После 1-го периода счёт в матче не открыт – 0:0.

26-летний российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил эффектное спасение, продемонстрировав великолепную реакцию после броска финского форварда «Каролины» Себастьяна Ахо на 15-й минуте встречи.

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Для Василевского это седьмой матч в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. На его счету четыре победы при 92,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,64. Также российскому голкиперу удалось отыграть одну встречу на ноль.