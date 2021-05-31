Форвард «Каролины» назвал Василевского лучшим голкипером в мире

28-летний канадский нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Мартинук назвал российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского лучшим голкипером в мире после первой игры серии второго раунда Кубка Стэнли.
«Василевский? Он лучший вратарь в мире», — цитирует Мартинука журналистка The Athletic Сара Цив в «Твиттере».
Напомним, этой ночью в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся первый матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 2:1, благодаря которой они повели в серии — 1-0.
Андрей Василевский отразил 37 бросков из 38, а его визави из «Каролины» Алекс Неделькович — 28 из 30.
Для Василевского это был седьмой матч в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. На его счету пять побед при 92,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,64. Также российскому голкиперу удалось отыграть одну встречу на ноль.
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