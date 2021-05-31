Василевский стал первой звездой матча «Каролина» — «Тампа»

26-летний российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан лучшим игроком стартового матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (2:1). На его счету 37 спасений. Об этом сообщает пресс-служба «Тампы» в «Твиттере».
Второй звездой стал нападающий «Тампы» Баркли Гудроу, чей результативный бросок в середине третьего периода принёс «молниям» победу в этом матче.
Замкнул тройку лучших автор единственной заброшенной шайбы «Каролины» в этом матче — 22-летний форвард Джейк Бин.
Для Василевского это был седьмой матч в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. На его счету пять побед при 92,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,64. Также российскому голкиперу удалось отыграть одну встречу на ноль.
Следующий матч между «Каролиной» и «Тампой» состоится в Роли (США) в ночь на среду, 2 июня. Начало — 2:30 мск.
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