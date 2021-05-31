Ничушкин продлил результативную серию в Кубке Стэнли до трёх матчей

В эти минуты в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходит первый матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». Идёт 2-й период, хозяева ведут в счёте – 5:1.
На старте 2-го периода 26-летний российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин эффектно вошёл в зону «Вегаса» и, обыграв двух хоккеистов «рыцарей», попытался нанести бросок по воротам, который заблокировал защитник «Голден Найтс» Алек Мартинес. Однако форвард «Эвеланш» Брэндон Саад оказался на выгодной позиции и удачно сыграл на добивании.
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Таким образом, Ничушкину удалось продлить свою результативную серию в Кубке Стэнли до трёх игр. В двух заключительных матчах серии с «Сент-Луис Блюз» (4-0) ему удалось отметиться заброшенной шайбой и голевой передачей.
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