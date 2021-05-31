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«Колорадо» разгромил «Вегас» во втором раунде Кубка Стэнли, у Ничушкина ассист

«Колорадо» разгромил «Вегас» во втором раунде Кубка Стэнли, у Ничушкина ассист
Кирилл Горбачинский
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В первом матче второго раунда Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» разгромил «Вегас Голден Найтс» со счётом 7:1 и повёл в серии – 1:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Микко Рантанен, Габриэль Ландеског (2), Брэндон Саад, Натан Маккиннон (2) и Кейл Макар. Российский форвард Валерий Ничушкин за 13.52 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». За «Вегас» единственный гол забил Вильям Карлссон.

Следующий матч между этими командами пройдёт 3 июня.

Напомним, в первом раунде «Колорадо» всухую выиграл серию у «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:0, а «Вегас» в упорном противостоянии прошёл «Миннесоту Уайлд» со счётом 4:3.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 1-й матч
31 мая 2021, понедельник. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Рантанен (Тэйвз, Макар) – 04:55' (5x5)   2:0 Ландеског (Макар, Жирар) – 10:13' (5x5)   3:0 Саад (Ничушкин, Макар) – 21:04' (5x5)   4:0 Маккиннон (Грейвз) – 24:03' (5x5)   5:0 Ландеског (Рантанен, Маккиннон) – 34:23' (5x4)   5:1 Карлссон (Пасиоретти, Маршессо) – 34:59' (5x5)   6:1 Маккиннон (Донской, Ландеског) – 37:05' (5x5)   7:1 Макар (Джост, Бураковски) – 55:49' (5x4)

Ранее в рамках игрового дня состоялся первый матч второго раунда между «Каролиной Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». В результате «Тампа» оказалась сильнее со счётом 2:1.

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