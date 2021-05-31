«Колорадо» разгромил «Вегас» во втором раунде Кубка Стэнли, у Ничушкина ассист

В первом матче второго раунда Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» разгромил «Вегас Голден Найтс» со счётом 7:1 и повёл в серии – 1:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Микко Рантанен, Габриэль Ландеског (2), Брэндон Саад, Натан Маккиннон (2) и Кейл Макар. Российский форвард Валерий Ничушкин за 13.52 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». За «Вегас» единственный гол забил Вильям Карлссон.
Следующий матч между этими командами пройдёт 3 июня.
Напомним, в первом раунде «Колорадо» всухую выиграл серию у «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:0, а «Вегас» в упорном противостоянии прошёл «Миннесоту Уайлд» со счётом 4:3.
Ранее в рамках игрового дня состоялся первый матч второго раунда между «Каролиной Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». В результате «Тампа» оказалась сильнее со счётом 2:1.
- 31 мая 2021
-
06:11
-
06:00
-
05:59
-
04:48
-
03:38
-
03:28
-
02:43
-
01:19
-
00:00
- 30 мая 2021
-
23:40
-
23:37
-
23:35
-
23:17
-
23:15
-
23:11
-
23:06
-
22:51
-
22:41
-
22:31
-
22:25
-
21:52
-
21:38
-
21:11
-
21:05
-
20:59
-
20:41
-
20:31
-
20:09
-
19:45
-
19:37
-
19:29
-
19:27
-
19:25
-
19:06
-
19:01