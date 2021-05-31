«Колорадо» разгромил «Вегас» во втором раунде Кубка Стэнли, у Ничушкина ассист

В первом матче второго раунда Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» разгромил «Вегас Голден Найтс» со счётом 7:1 и повёл в серии – 1:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Микко Рантанен, Габриэль Ландеског (2), Брэндон Саад, Натан Маккиннон (2) и Кейл Макар. Российский форвард Валерий Ничушкин за 13.52 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». За «Вегас» единственный гол забил Вильям Карлссон.

Следующий матч между этими командами пройдёт 3 июня.

Напомним, в первом раунде «Колорадо» всухую выиграл серию у «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:0, а «Вегас» в упорном противостоянии прошёл «Миннесоту Уайлд» со счётом 4:3.

Ранее в рамках игрового дня состоялся первый матч второго раунда между «Каролиной Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». В результате «Тампа» оказалась сильнее со счётом 2:1.