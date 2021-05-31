Маккиннон повторил третий результат в НХЛ по голам за пять матчей со старта плей-офф

В первом матче второго раунда Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» разгромил «Вегас Голден Найтс» со счётом 7:1 и повёл в серии – 1:0.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Микко Рантанен, Габриэль Ландеског (2), Брэндон Саад, Натан Маккиннон (2) и Кейл Макар. Для Маккиннона вторая заброшенная шайба в матче стала восьмой в нынешнем плей-офф. Канадский форвард показал третий результат в истории лиги по голам за первые пять матчей в одном розыгрыше Кубка Стэнли, повторив достижение Рэя Ферраро, Дино Сиссарелли, Бобби Шмальца и Бобби Халла.

Рекорд принадлежит Ньюси Лалонду, который забил 11 голов в 5 матчах со старта плей-офф НХЛ в 1919 году. Второе место занимает Стив Пэйн — 9 голов в 1981 году.