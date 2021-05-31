Дебур — об 1:7: сегодня было так много голов, что я даже не могу вспомнить первый из них

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур после сокрушительного поражения в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (1:7) объяснил решение дать возможность сыграть второму голкиперу команды Робину Ленеру. Шведский вратарь занял место в воротах «рыцарей» с первых минут матча, получив возможность дебютировать в этом розыгрыше Кубка Стэнли.
«Цветок (Марк-Андре Флёри. — Прим. «Чемпионата») сыграл семь матчей за 14 дней, и седьмая игра получилась крайне эмоциональной. В нашем понимании сегодня была прекрасная возможность сыграть с другим стартовым вратарём. Робин не выручил в первом голе? Сегодня было так много голов, что я даже не могу вспомнить первый из них», — приводит слова Дебура журналист Джесси Грейнджер.
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