Дебур — об 1:7: сегодня было так много голов, что я даже не могу вспомнить первый из них

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур после сокрушительного поражения в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (1:7) объяснил решение дать возможность сыграть второму голкиперу команды Робину Ленеру. Шведский вратарь занял место в воротах «рыцарей» с первых минут матча, получив возможность дебютировать в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

«Цветок (Марк-Андре Флёри. — Прим. «Чемпионата») сыграл семь матчей за 14 дней, и седьмая игра получилась крайне эмоциональной. В нашем понимании сегодня была прекрасная возможность сыграть с другим стартовым вратарём. Робин не выручил в первом голе? Сегодня было так много голов, что я даже не могу вспомнить первый из них», — приводит слова Дебура журналист Джесси Грейнджер.