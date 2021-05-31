Коваленко: карьере были необходимы перемены, «Ак Барс» — отличный вариант

Новичок «Ак Барса» Николай Коваленко прокомментировал переход в казанский клуб и рассказал, почему решил сменить команду.
«Стал ограниченно свободным агентом, получил предложение подписать двухлетний контракт с «Ак Барсом». В нынешней ситуации, о которой уже говорил в прессе, было понятно, что моей карьере профессионального хоккеиста необходимы перемены. С этой точки зрения «Ак Барс» — отличный вариант.
Все знают, что этот клуб — один из исторических лидеров КХЛ и всегда борется за Кубок Гагарина. Благодарен «Ак Барсу» за то, что был во мне заинтересован и вышел на рынок свободных агентов.
Теперь моя задача — отпахать это доверие, завоевать такую же поддержку болельщиков, как в Ярославле, помочь команде решить максимальную задачу. Казань — новый большой этап в карьере», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.
- 31 мая 2021
-
09:19
-
08:41
-
08:34
-
07:35
-
07:15
-
07:00
-
06:41
-
06:35
-
06:11
-
06:00
-
05:59
-
04:48
-
03:38
-
03:28
-
02:43
-
01:19
-
00:00
- 30 мая 2021
-
23:40
-
23:37
-
23:35
-
23:17
-
23:15
-
23:11
-
23:06
-
22:51
-
22:41
-
22:31
-
22:25
-
21:52
-
21:38
-
21:11
-
21:05
-
20:59
-
20:41
-
20:31