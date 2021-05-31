Коваленко: карьере были необходимы перемены, «Ак Барс» — отличный вариант

Новичок «Ак Барса» Николай Коваленко прокомментировал переход в казанский клуб и рассказал, почему решил сменить команду.

«Стал ограниченно свободным агентом, получил предложение подписать двухлетний контракт с «Ак Барсом». В нынешней ситуации, о которой уже говорил в прессе, было понятно, что моей карьере профессионального хоккеиста необходимы перемены. С этой точки зрения «Ак Барс» — отличный вариант.

Все знают, что этот клуб — один из исторических лидеров КХЛ и всегда борется за Кубок Гагарина. Благодарен «Ак Барсу» за то, что был во мне заинтересован и вышел на рынок свободных агентов.

Теперь моя задача — отпахать это доверие, завоевать такую же поддержку болельщиков, как в Ярославле, помочь команде решить максимальную задачу. Казань — новый большой этап в карьере», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.