Капитан «Вегаса» — об 1:7 с «Колорадо»: так проигрывать нельзя

Капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун прокомментировал поражение своей команды в первом матче второго раунда плей-офф с «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой «лавин» со счётом 7:1.

«Мы сыграли плохо, соперник провёл хороший матч. Он был готов. Нам нужно было сыграть умнее в первом периоде, да и умнее начать второй. Так нельзя проигрывать. Но мы преодолеем это, посмотрим, что мы сделали не так», — цитирует Стоуна пресс-служба НХЛ.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Микко Рантанен, Габриэль Ландеског (2), Брэндон Саад, Натан Маккиннон (2) и Кейл Макар. Российский форвард Валерий Ничушкин за 13.52 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». За «Вегас» единственный гол забил Вильям Карлссон.