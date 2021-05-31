Главный тренер «Тампы» похвалил Василевского после победы в первом матче с «Каролиной»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру вратаря Андрея Василевского в первом матче второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (2:1).



«Сегодня Андрей сыграл так же здорово, как в шестом матче с «Флоридой Пантерз». Сегодня он был в ударе. И мы действительно сильно нуждались в его помощи в первом периоде, когда «Харрикейнз» были полны энтузиазма и здорово начали первый матч серии. Их болельщики были просто невероятны, так что соперник подпитывался их энергией и заставил нас работать в защите в начале встречи».



А потом помощь Василевского нам понадобилась для нейтрализации меньшинства. Но мы не можем себе позволять такие ситуации, когда соперник девять с лишним минут, почти десять, играет в большинстве в 60-минутном матче. Мы должны быть лучше в данном критерии. Но Василевский, когда его спасения нам были особенно нужны в этих двух случаях, был на месте», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.



Андрей Василевский отразил 37 бросков из 38. Для 26-летнего россиянина это был седьмой матч в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. На его счету пять побед при 92,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,64. Также российскому голкиперу удалось отыграть одну встречу на ноль.