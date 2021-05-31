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Макар: мы должны играть в хоккей, даже когда «Вегас» переводит матч в силовую борьбу

Макар: мы должны играть в хоккей, даже когда «Вегас» переводит матч в силовую борьбу
Никита Сербаков
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Защитник «Колорадо» Кейл Макар прокомментировал разгромную победу «лавин» в матче второго раунда Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (7:1).

«Конечно, в этой победе есть фактор того, что мы много времени провели в большинстве. Мы знаем, что должны играть в хоккей, даже если соперник переводит матч в силовую борьбу. Для нас, и особенно для меня, было важно реализовывать большинство, оставаясь на правильной волне», — приводит слова Макара официальный сайт НХЛ на русском языке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте "Колорадо Эвеланш".

Кейл Макар сыграл в этом матче 5:05 в спецбригаде большинства и в третьем периоде сумел отличиться при игре 5 на 4. Всего 22-летний канадец набрал 4 (1+3) очка в первом матче с «Вегасом». Интересно, что за всю серию плей-офф с «Сент-Луис Блюз» Макар набрал 3 (1+2) очка.

Следующий матч между этими командами состоится в ночь со 2 на 3 июня и начнётся в 5:00 мск.

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