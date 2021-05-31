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Сборная России заняла первое место в пятом выпуске шуточного рейтинга IIHF

Сборная России заняла первое место в пятом выпуске шуточного рейтинга IIHF
Никита Сербаков
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Международная федерация хоккея (IIHF) на официальном сайте выпустила пятый выпуск рейтинга мощности. Он отражает прогресс команд во время чемпионата мира, но отличается от турнирной таблицы чемпионата мира.

Первое место в рейтинге заняла сборная России. Вторые — финны, третьи — швейцарцы.

Фотографию можно увидеть на странице IIHF в "Инстаграме".

1. Россия: Самонов — кремень.

2. Финляндия: Лунделль — величайший Антон в истории финского хоккея.

3. Швейцария: Мы бы предпочли рекорд 6-0, но мы возьмём его

4. США: Херб Брукс не мешал нам кататься на коньках (Херберт «Херб» Брукс-младший — американский хоккеист и хоккейный тренер. В наибольшей степени известен как творец «Чуда на льду» — победы сборной США по хоккею над советской сборной на зимних Олимпийских играх — 1980 в Лейк-Плэсиде).

5. Словакия: Нам нужно больше горячих мужчин по имени Питер (намекая на нападающего Питера Цегларика, делящего первое место в списке бомбардиров ЧМ-2021).

6. Казахстан: Оставьте пистолет, возьмите канноли (канноли — традиционный итальянский десерт, вафельная трубочка — намёк на разгром сборной Италии).

7. Швеция: Наши поклонники удивительны — они никогда не перестают грызть ногти.

8. Чехия: Мы сосредоточились на себе, а не на Паддингтоне (обыгрывается тот факт, что сейчас выход в плей-офф — в руках чехов и им не надо надеяться на осечки соперников).

9. Канада: Сможет ли канадская команда выиграть Седьмую игру?

10. Германия: Хольцер узнаёт зарплату Хаверца, требует повышения (обыгрывается факт победного гола Кая Хаверца в финале футбольной Лиги чемпионов).

11. Дания: Это похоже на свидание: вы должны выстрелить (заключительный матч группового этапа ЧМ-2021 датчане проведут с чехами и в случае победы обойдут их в турнирной таблице группы А).

12 Латвия: Вперёд, команды, которые нас обыграли, вперёд! Да, мы мазохисты!

13. Норвегия: Наши нападающие не являются восхитительно раскованными хоккеистами.

14. Великобритания: Борис женится, а нас убивают (обыгрывается информация о тайной свадьбе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона).

15. Беларусь: Нет индивидуального решения для спасения этих принцев (намёк на нападающего сборной Беларуси Шейна Принца).

16. Италия: «Манджапане» означает «Италия — это тост» (в атче с итальянцами нападающий сборной Канады Эндрю Манджапане, имеющий итальянские корни, набрал 4 (2+2) очка).

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IIHF выпустила третий выпуск шуточного рейтинга мощности
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