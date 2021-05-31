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«Металлург» объявил о подписании контракта с Коростелёвым

«Металлург» объявил о подписании контракта с Коростелёвым
Антон Мозговой
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Пресс-служба магнитогорского «Металлурга» объявила о переходе нападающего Никиты Коростелёва. Форвард подписал контракт с игроком на два года.

Ещё 12 мая было объявлено, что «Металлург» в обмен на денежную компенсацию получил от армейцев права на нападающего.

В 2011 году Коростелёв перебрался в Канаду. Там он выступал в GTHL, хоккейной лиге Онтарио, АХЛ и Хоккейной лиге восточного побережья. Но в сезоне-2019/2020 форвард вернулся в Россию. В КХЛ он дебютировал в составе «Адмирала».

Прошлый сезон Коростелёв провёл в ЦСКА. В 35 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 16 (7+9) очков. В Кубке Гагарина он сыграл в одном матче и забросил одну шайбу. В общей сложности Никита провёл в КХЛ 58 матчей и набрал 24 (12+12) очка.

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