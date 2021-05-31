«Динамо» объявило об уходе Яшкина
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Пресс-служба московского «Динамо» объявила об уходе форварда Дмитрия Яшкина. Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.
Яшкин выступал за «Динамо» с августа 2019 года. Чешский форвард в прошлом сезоне обновил рекорд «Динамо», забросив 38 шайб в регулярном чемпионате. Предыдущий рекорд принадлежал Александру Мальцеву (37).
За два сезона в «Динамо» Яшкин провёл 133 матча и набрал 137 (77+60) очков. Показатель полезности игрока составил «+9».
Яшкин покидает «Динамо», чтобы вновь попробовать силы в НХЛ.
Контракт Яшкина с «Динамо» действовал до 2022 года. Однако в соглашении был пункт, согласно которому его отпустят в случае поступления предложений из НХЛ. Клуб отпускает его в НХЛ под обязательство о возвращении в случае неудачи.
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