Василий Подколзин: расстроился, что не попал на ЧМ-2021, но никаких обид у меня нет

Новичок «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин поделился планами на предсезонную подготовку, а также высказался о непопадании в заявку сборной России на чемпионат мира — 2021.



«Конечно, я расстроился, что не попал в сборную России на чемпионат мира в Риге. Я очень хотел сыграть на этом турнире. Но тут тоже надо понимать: мне 19 лет. Чтобы попадать в основу, надо быть на голову или две сильнее других, чтобы железно быть в заявке. И надо было использовать все шансы, которые мне давали.



Сильнее на голову объективно я не был, а что касается шансов, то если бы забил в четырёх матчах восемь голов, то кто бы меня не взял. В любом случае для меня время в сборной — огромный опыт. Конечно, хочется, чтобы пацаны выиграли. У меня никаких обид, ничего такого нет. Только добрые слова и поддержка.



Если бы не приглашение в сборную России, я бы мог подписать контракт с «Ванкувером» ещё в апреле и «сжечь» один год? Сейчас уже нет смысла об этом говорить. Я провёл полтора месяца в расположении сборной, играл на Евротуре, тренировался, держал себя постоянно в форме. Можно сказать, сегодня у меня первый день отпуска. Только вернулся из сборной.



В планах полететь в Ванкувер в начале — середине августа. Основную предсезонную подготовку планирую проходить там, но в России тоже начну уже тренироваться», — цитирует Подколзина Sport24.



В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард выступал за петербургский СКА, провёл 35 игр в регулярном чемпионате и набрал 11 очков: забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач. Показатель полезности игрока — «+6». В плей-офф у нападающего 16 игр, в которых он набрал также 11 очков (6+5). Показатель полезности игрока в плей-офф — «+2».

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