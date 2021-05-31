Василий Подколзин: расстроился, что не попал на ЧМ-2021, но никаких обид у меня нет

Новичок «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин поделился планами на предсезонную подготовку, а также высказался о непопадании в заявку сборной России на чемпионат мира — 2021.
«Конечно, я расстроился, что не попал в сборную России на чемпионат мира в Риге. Я очень хотел сыграть на этом турнире. Но тут тоже надо понимать: мне 19 лет. Чтобы попадать в основу, надо быть на голову или две сильнее других, чтобы железно быть в заявке. И надо было использовать все шансы, которые мне давали.
Сильнее на голову объективно я не был, а что касается шансов, то если бы забил в четырёх матчах восемь голов, то кто бы меня не взял. В любом случае для меня время в сборной — огромный опыт. Конечно, хочется, чтобы пацаны выиграли. У меня никаких обид, ничего такого нет. Только добрые слова и поддержка.
Если бы не приглашение в сборную России, я бы мог подписать контракт с «Ванкувером» ещё в апреле и «сжечь» один год? Сейчас уже нет смысла об этом говорить. Я провёл полтора месяца в расположении сборной, играл на Евротуре, тренировался, держал себя постоянно в форме. Можно сказать, сегодня у меня первый день отпуска. Только вернулся из сборной.
В планах полететь в Ванкувер в начале — середине августа. Основную предсезонную подготовку планирую проходить там, но в России тоже начну уже тренироваться», — цитирует Подколзина Sport24.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард выступал за петербургский СКА, провёл 35 игр в регулярном чемпионате и набрал 11 очков: забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач. Показатель полезности игрока — «+6». В плей-офф у нападающего 16 игр, в которых он набрал также 11 очков (6+5). Показатель полезности игрока в плей-офф — «+2».
- 31 мая 2021
-
13:51
-
13:31
-
13:13
-
13:02
-
12:54
-
12:41
-
12:23
-
12:22
-
12:00
-
11:54
-
11:32
-
11:18
-
11:10
-
10:58
-
10:30
-
10:26
-
10:03
-
10:00
-
09:46
-
09:32
-
09:30
-
09:29
-
09:19
-
08:41
-
08:34
-
07:35
-
07:15
-
07:00
-
06:41
-
06:35
-
06:11
-
06:00
-
05:59
-
04:48
-
03:38