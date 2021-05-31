Вратарь сборной России Сергей Бобровский вышел с карантина на ЧМ-2021

Голкипер сборной России Сергей Бобровский вышел с карантина и готов принять участие в уже следующей тренировке национальной команды.
Об этом сообщает официальный «твиттер»-аккаунт Федерации хоккея России (ФХР).
Напомним, если игрок приезжает в расположение сборной после 16 мая, то он должен три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус. После прохождения трёхдневного карантина хоккеисты смогут приступить к тренировкам. Затем в течение трёх дней их ждёт ежедневное тестирование на COVID-19. Только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, спортсмена допустят к матчам.
32-летний российский голкипер прилетел в Латвию 29 мая. Таким образом, Бобровский сможет принять участие уже в первом матче плей-офф чемпионата мира при условии, что сборная России сможет выйти из группы. Для этого подопечным Валерия Брагина в оставшихся двух матчах (со Швецией и Беларусью) необходимо набрать всего одно очко.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии будут проведены четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
- 31 мая 2021
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