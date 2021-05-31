Рижское «Динамо» объявило о переходе чешского нападающего Червены
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Пресс-служба рижского «Динамо» объявила о подписании контракта с 31-летним чешским нападающим Рудольфом Червены.
Червены начинал карьеру в Чехии. Он выступал за ведущие хоккейные клубы страны. В общей сложности в чемпионате Чехии форвард провёл 449 матчей и набрал 178 (90+88) очков. У него уже есть опыт выступления в КХЛ. В Континентальной хоккейной лиге чешский нападающий выступал за «Слован» из Братиславы.
Кроме того, Червены поиграл в Финляндии и Швеции. Вызывался в молодёжную, юношескую и главную сборные Чехии.
В завершившемся сезоне рижское «Динамо» заняло последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
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