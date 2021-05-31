Сможет ли сборная России обыграть Швецию и оформить выход в плей-офф ЧМ?
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Сегодня, 31 мая, сборная России проведёт очередной матч на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Россияне встретятся со шведами. Матч начнётся в 16:15 мск.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и спрогнозировать, чем закончится эта встреча.
Сборной России нужно набрать лишь одно очко в оставшихся двух матчах, чтобы пройти в плей-офф. В свою очередь сборная Швеции находится на грани вылета. Если шведы сегодня потерпят поражение, то лишатся шансов на выход в плей-офф.
В чемпионате мира участвуют 16 команд. Участников разбили на две группы, по восемь в каждой. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.
Пока путёвку в следующий раунд соревнований себе гарантировала лишь сборная Финляндии.
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