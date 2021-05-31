В «Автомобилисте» прокомментировали информацию о превышении клубом потолка зарплат

«Автомобилист» прокомментировал информацию о превышении клубом установленного в КХЛ потолка зарплат.
«В соответствии с регламентом КХЛ и положениями типовых контрактов игроков мы не можем разглашать или комментировать конфиденциальную информацию о зарплатах.
К моменту официальной подачи заявки на сезон, которая состоится в августе, проблем с потолком у клуба не будет», — приводит слова пресс-службы «Автомобилиста» Екатеринбург Онлайн.
Сегодня появилась информация о том, что суммарный доход хоккеистов екатеринбургского клуба на сезон-2020/2021 составляет 913 млн рублей, хотя разрешённый потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге составляет 900 млн.
В завершившемся розыгрыше Кубка Гагарина «Автомобилист» уже в первом раунде плей-офф в пяти матчах уступил будущему обладателю Кубка Гагарина «Авангарду».
- 31 мая 2021
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