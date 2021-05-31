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В «Автомобилисте» прокомментировали информацию о превышении клубом потолка зарплат

В «Автомобилисте» прокомментировали информацию о превышении клубом потолка зарплат
Никита Сербаков
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«Автомобилист» прокомментировал информацию о превышении клубом установленного в КХЛ потолка зарплат.

«В соответствии с регламентом КХЛ и положениями типовых контрактов игроков мы не можем разглашать или комментировать конфиденциальную информацию о зарплатах.

К моменту официальной подачи заявки на сезон, которая состоится в августе, проблем с потолком у клуба не будет», — приводит слова пресс-службы «Автомобилиста» Екатеринбург Онлайн.

Сегодня появилась информация о том, что суммарный доход хоккеистов екатеринбургского клуба на сезон-2020/2021 составляет 913 млн рублей, хотя разрешённый потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге составляет 900 млн.

В завершившемся розыгрыше Кубка Гагарина «Автомобилист» уже в первом раунде плей-офф в пяти матчах уступил будущему обладателю Кубка Гагарина «Авангарду».

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Источник: «Автомобилист» не укладывается в потолок зарплат на следующий сезон
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