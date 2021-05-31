Слепышев — о дне рождения Брагина: надеюсь, вечером будет ещё один подарок

Форвард сборной России Антон Слепышев рассказал, как команда поздравила главного тренера Валерия Брагина. Он 31 мая отмечает 65-летие. Сегодня сборная России на чемпионате мира проведёт матч группового этапа с командой Швеции.
«У главного тренера день рождения. Конечно, собрались командой и поздравили. Готовимся к вечерней игре. Надеюсь, будет ещё один подарок. Пожелали здоровья, всех благ, а также побед как в спорте, так и в жизни. Нужно не подвести нашего главного тренера, — сказал Слепышев в эфире «Матч ТВ».
Матч Россия — Швеция начнётся в 20:15 мск.
Сборной России нужно набрать лишь одно очко в оставшихся двух матчах, чтобы пройти в плей-офф. В свою очередь сборная Швеции находится на грани вылета. Если шведы сегодня потерпят поражение, то лишатся шансов на выход в плей-офф.
В чемпионате мира участвуют 16 команд. Участников разбили на две группы, по восемь в каждой. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.
- 31 мая 2021
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