Басков: тренерам Беларуси пора перейти от критики игроков к конструктивному общению

Председатель Федерации хоккея Беларуси (ФХБ) Дмитрий Басков поделился ожиданиями от заключительного матча команды на чемпионате мира. Последним соперником Беларуси на групповом этапе будет команда России. Белорусская сборная уже лишились шансов на выход в плей-офф.

«Несмотря на результаты последних матчей, я глубоко убеждён, что игроки в нашей команде — профессионалы. Они приезжают в сборную не для того, чтобы отдохнуть после напряжённого сезона, — они едут туда на равных сражаться с лучшими хоккеистами мира, в число которых входят и сами. И, несмотря на частую критику со стороны тренерского штаба, нынешний состав сборной — один из сильнейших за последние годы, в нём очень много ребят из КХЛ, лучшие парни из внутреннего чемпионата, дополненные нашей талантливой молодёжью.

Впереди осталась всего одна игра. И мне хотелось бы, чтобы ребята и тренерский штаб в этом матче вновь ощутили себя одной командой, за которую болеет каждый из нас.

За счёт чего нужно найти мотивацию? В первую очередь тренерский штаб должен перестать искать оправдания за результат в ошибках игроков и дать парням почувствовать, что верит в них. Ведь сделать из хоккеистов команду — основная задача главного тренера национальной сборной.

По силам ли навязать борьбу России? Я не любитель жить прошлыми заслугами, но, в конце концов, получилось же у нас навязать борьбу Швеции, Чехии, да и в других матчах шансы зацепиться имелись. Повторюсь, самое время для тренерского штаба перейти от критики игроков к конструктивному общению с командой и поиску оптимальных решений для достойного завершения чемпионата мира», — цитирует Баскова пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.