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Макдона: Василевский продолжает производить на нас впечатление в каждом матче

Макдона: Василевский продолжает производить на нас впечатление в каждом матче
Антон Мозговой
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона поделился мнением об игре российского голкипера команды Андрея Василевского в первом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз». Встреча закончилась победой «молний» со счётом 2:1.

«Создаётся ощущение, что он никогда не проваливается и не теряет ворота. Он невероятно хорошо подготовлён и силён, что даёт нам огромную уверенность в нём. Он знает, что команды станут давить, будут активизироваться в плей-офф. И наша задача — помочь ему перед воротами. Однако мы знаем, что на него можно положиться, и он продолжает производить на нас впечатление в каждом новом матче», — цитирует Макдону пресс-служба НХЛ.

Ранее главный тренер «Каролины» Род Бриндамор назвал Василевского лучшим голкипером НХЛ.

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