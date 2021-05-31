Макдона: Василевский продолжает производить на нас впечатление в каждом матче

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона поделился мнением об игре российского голкипера команды Андрея Василевского в первом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз». Встреча закончилась победой «молний» со счётом 2:1.

«Создаётся ощущение, что он никогда не проваливается и не теряет ворота. Он невероятно хорошо подготовлён и силён, что даёт нам огромную уверенность в нём. Он знает, что команды станут давить, будут активизироваться в плей-офф. И наша задача — помочь ему перед воротами. Однако мы знаем, что на него можно положиться, и он продолжает производить на нас впечатление в каждом новом матче», — цитирует Макдону пресс-служба НХЛ.

Ранее главный тренер «Каролины» Род Бриндамор назвал Василевского лучшим голкипером НХЛ.