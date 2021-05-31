Владимир Крикунов рассказал, как сборной России нужно играть против Швеции

Бывший главный тренер сборных России и Беларуси Владимир Крикунов поделился ожиданиями от матча Россия — Швеция на чемпионате мира — 2021 в Латвии.
«Сборная Швеции — хорошая и серьёзная команда, но они и сами понимают, что сегодняшний матч с Россией важен для них. Шведы сделают всё, чтобы победить в этой встрече. Даже их тренер сказал: «Победить Россию — наш единственный шанс, мы постараемся это сделать».
Как сыграть со сверхмотивированными шведами? Наша сборная всегда играет в одном ключе: прессингует и не даёт противнику развивать атаку. Нужно закрыть их в зоне, играть внимательнее, не давать убегать в контратаку. В принципе, оборона у нас хорошая: защитники опытные, вратари, слава богу, подтянулись. Проблем быть не должно, мы в порядке.
У российской команды матч в запасе, но, чем раньше мы решим задачу с выходом из группы, тем лучше», — поделился своим мнением Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
От результата матча со сборной России зависят перспективы шведов на ЧМ-2021. В случае поражения сборная Швеции не сможет выйти в плей-офф. Встреча Россия — Швеция состоится сегодня, 31 мая. Начало — в 20:15 мск.
- 31 мая 2021
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