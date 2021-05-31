Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владимир Крикунов рассказал, как сборной России нужно играть против Швеции

Владимир Крикунов рассказал, как сборной России нужно играть против Швеции
Никита Сербаков
Комментарии

Бывший главный тренер сборных России и Беларуси Владимир Крикунов поделился ожиданиями от матча Россия — Швеция на чемпионате мира — 2021 в Латвии.

«Сборная Швеции — хорошая и серьёзная команда, но они и сами понимают, что сегодняшний матч с Россией важен для них. Шведы сделают всё, чтобы победить в этой встрече. Даже их тренер сказал: «Победить Россию — наш единственный шанс, мы постараемся это сделать».

Как сыграть со сверхмотивированными шведами? Наша сборная всегда играет в одном ключе: прессингует и не даёт противнику развивать атаку. Нужно закрыть их в зоне, играть внимательнее, не давать убегать в контратаку. В принципе, оборона у нас хорошая: защитники опытные, вратари, слава богу, подтянулись. Проблем быть не должно, мы в порядке.

У российской команды матч в запасе, но, чем раньше мы решим задачу с выходом из группы, тем лучше», — поделился своим мнением Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

От результата матча со сборной России зависят перспективы шведов на ЧМ-2021. В случае поражения сборная Швеции не сможет выйти в плей-офф. Встреча Россия — Швеция состоится сегодня, 31 мая. Начало — в 20:15 мск.

Новость по теме
Прошкин считает, что на матч с Россией шведы выйдут как на последний бой
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021