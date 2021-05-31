Найт — о Ковальчуке: куда бы мы ни пошли, люди в России сходили с ума по нему

Нападающий омского «Авангарда» Корбан Найт поделился мнением об экс-форварде команды Илье Ковальчуке.
«Ковальчук пополнил нашу команду в этом году. И этот парень — абсолютная живая легенда в России. Проезжая по Москве, вы видите его лицо на рекламном щите банка. И куда бы мы ни пошли, люди сходили с ума по нему», — приводит слова Найта ESPN.
В минувшем сезоне Ковальчук стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.
По итогам шести матчей «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова выиграл, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0) и четвёртую – в шестом (1:0).
- 31 мая 2021
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